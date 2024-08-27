Çağdaş Atan tur garantisi verdi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic’i ağırlayacak olan RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, maç öncesi güvenini dile getirdi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında savunma oyuncularından Hamza Güreler ile birlikte yer aldı. Heyecanlı ve istekli olduklarını ifade eden Atan, şunları söyledi:

“Beş eleme maçı oynadık ve bu altıncısı en önemlisi. Başakşehir kulübü, 11 yaşına gelmiş genç bir dev; 11 yıllık tarihine birçok final maçı sığdırmış bir kulüp. Ancak son 2-3 senedeki en önemli maçı oynayacağız. Finansal durum, potansiyelli oyuncuları Avrupa’ya sunma hedefi, kendi oyunumuzu test etme amacı ve kulübün marka değerini yükseltme isteğiyle bu final maçı büyük önem taşıyor. Tüm kulüp olarak bu maça konsantre olduk. Aynı şekilde St. Patrick’s de ilk maçta ne kadar önemli bir tur oynadıklarını gösterdi.”

İlk maçta uzun yolculuk ve hava şartları nedeniyle iyi başlayamadıklarını belirten Atan, “Ancak kalan bölümde oyunu iyi kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Hücumda bazı sıkıntılar yaşadık, ancak oynadığımız maçtan sonra önemli veriler elde ettik. Oyuncularımızın hücumsal opsiyonları çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Oyunu domine etmeliyiz, ancak geçişlere de dikkat etmeliyiz. Hazırız ve oyuncularıma güveniyorum. Tüm takımlara Avrupa kupalarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Atan, turun favorisinin kendileri olduğunu vurgulayarak, “Ancak kağıt üzerindeki favorilerin sahada kazanacağı kesin değil. Güçlü oyunumuzu sahada göstermeliyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Favori gözükmediği maçlarda bile turu atladılar. Oyuncularıma çok güveniyorum, maçla ilgili fazla endişem yok. Amacımız Konferans Ligi’nin lig aşamasına kalabilmek. Bizim bir hayalimiz var ve oyuncularımla ilgili daha büyük hayallerim var. Öncelikli hedefimiz yarın, sonrasında ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek.” dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Atan, “İki transfer yapmak istiyoruz. Sol bek ve sağ öne iki oyuncu almamız gerekiyor. Bu iki transferle transferi kapatmak istiyoruz. Bir fırsat transferi oluşursa buna karar verebiliriz.” açıklamasında bulundu.