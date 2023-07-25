Çağdaş Atan'dan istifa açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un teknik direktörü Çağdaş Atan son günlerde çıkan istifa haberlerine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Çağdaş Atan’ın açıklamaları:

“İLK MAÇIMIZA KADAR BEKLEYECEĞİM”

"Kayserispor’umuzun değerli taraftarına, İstifa etmedim. Tek gündemimiz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim"