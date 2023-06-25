Çağla Şıkel'den 'öncesi-sonrası' paylaşımı

Şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden doğan çocukları Uzay ve Kuzey'le birlikte tatile çıkan Çağla Şıkel, yıllar önce aynı yerde çektiği fotoğrafları şimdiki kareleriyle bir araya getirdi. Ortaya duygusal bir paylaşım çıktı.

Çağla Şıkel'den 'öncesi-sonrası' paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle çocuklarına dair duygusal paylaşımlarla pek çok ünlü isim arasında öne çıkan Çağla Şıkel, bu defa oğulları Uzay ve Kuzey'le birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu.

Yıllar önce de aynı yerde tatil yapan ve burada bol bol fotoğraf çeken Şıkel, yıllar sonra benzer kareleri çekince Instagram hesabından 'öncesi-sonrası' paylaşımı geldi.

Şıkel, paylaştığı fotoğrafların üzerine Nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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