Çağla Şıkel'den 'öncesi-sonrası' paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle çocuklarına dair duygusal paylaşımlarla pek çok ünlü isim arasında öne çıkan Çağla Şıkel, bu defa oğulları Uzay ve Kuzey'le birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu.

Yıllar önce de aynı yerde tatil yapan ve burada bol bol fotoğraf çeken Şıkel, yıllar sonra benzer kareleri çekince Instagram hesabından 'öncesi-sonrası' paylaşımı geldi.

Şıkel, paylaştığı fotoğrafların üzerine Nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi.