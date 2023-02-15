﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı

Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını gerçekleştiriyor. Depremin 10. gününde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletiyorlar.



Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik ediyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştiriliyor.

Yardım gecesinin sunucularından olan Çağla Şıkel'ın makyajı böyle bir gece için fazla abartılıydı ve seyircilerden tepki aldı. Aynı yayında Sunuculuk yapan Müge Anlı'da aşırı makyajı yüzünden tepki çekmiş ve yayından alınmıştı.