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İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı

Aynı anda çok sayıda televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının sunucularından olan Çağla Şıkel'in aşırı makyajı seyircilerden tepki aldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 22:35
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Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı. İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti

İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
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Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını gerçekleştiriyor. Depremin 10. gününde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletiyorlar.

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik ediyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan  gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştiriliyor.

Yardım gecesinin sunucularından olan Çağla Şıkel'ın makyajı böyle bir gece için fazla abartılıydı ve seyircilerden tepki aldı. Aynı yayında  Sunuculuk yapan Müge Anlı'da aşırı makyajı yüzünden tepki çekmiş ve yayından alınmıştı.

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