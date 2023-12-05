Çağla Şıkel'in dişleri sosyal medyanın diline düştü

Çağla Şıkel, Cem Devran ile birlikte sunduğu Altın Kelebek Ödül Töreni gecesine şıklığıyla damga vurdu. Törenden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü ismin dişleri sosyal medyanın diline düştü. Şıkel'in son haline yorum yağdı..

KAYNAK: Haber Merkezi
Çağla Şıkel'in dişleri sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz günlerde 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödül töreninde, her sene olduğu gibi bu sene de Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla ödüller sahiplerini buldu. Gecede sunucu Çağla Şıkel, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Özel gece için iki tane elbise giyen ünlü ismin elbise tercihleri de çok beğenildi. Altın Kelebek Ödül gecesinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel'in son pozları olay oldu.

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Çağla Şıkel'in imaj değişikiği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model, tavşan diş modasına uydu.

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Hayranları, Çağla Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken yeni imajını pek beğenmedi.

Ünlü ismin son haline; 'Dişlerine neden bunu yaptın?', 'Dişlerini eski haline döndür', 'Ön dişlerinize ne oldu?', 'Dişler hiç ama hiç olmamış', 'Eski halin daha güzeldi' yorumlar yapıldı.

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