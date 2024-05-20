Çağlar attı Fenerbahçe hisseleri borsada uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çağlar attı Fenerbahçe hisseleri borsada uçtu
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı mağlup ederek hem taraftarlarını hem de yatırımcılarını sevince boğdu. Pazar günkü mücadelede alınan galibiyet, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin borsadaki hisselerine de yansıdı ve yaklaşık %5 değer kazanımı ile yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Cuma günü 105 lira olan hisse fiyatları, haftanın açılışında %8 civarında bir yükseliş gösterdi ve şu sıralar 110 lira civarında dengelenerek önceki kapanışın %5 üzerinde işlem görüyor. Galatasaray deplasmanından alınan 0-1’lik galibiyet, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında iddialı konumunu korumasını sağladı ve Galatasaray’ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti.

GALATASARAY HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Diğer yandan, Galatasaray Spor AŞ’nin hisse fiyatları, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından %2,5 değer kaybıyla 8,84 liraya geriledi. Borsa İstanbul’da işlem gören diğer spor hisseleri arasında Beşiktaş %9,9 değer kazancıyla 33,02 lira ile tavan fiyatından işlem görürken, Trabzonspor hisseleri %1 yükselişle 2,06 liradan alıcı buldu.

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