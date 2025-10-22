Sevilen oyuncu Çağlar Ertuğrul'un geçtiğimiz gün sosyal medyada gündem olan fotoğrafına açıklama geldi.

Oyuncunun bornozlu ile çekildiği iddia edilen fotoğraf servis edildi. Fotoğraf çok fazla yerde paylaşıldı, haber oldu ancak gerçek başka çıktı.

Ertuğrul durumu önce çok önemsemediğini ama giderek artan tepkiler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Ertuğrul, bir camın önünde bornozu açık şekilde görüldüğü fotoğrafı ile ilgili olarak açıklama yaptı. İsmine açılan sahte bir hesap olduğunu ve fotoğrafın da kendisine ait olmadığını ifade eden oyuncu 'yapılanın suç olduğunu' da hatırlattı.

Çağlar Ertuğrul, adına açılan sahte TikTok hesabında paylaşılan fotoğraf sonrası sosyal medyadan uyarı mesajı paylaştı. Hesap üzerinden paylaşılan bornozlu bir fotoğrafın ardından Ertuğrul, resmi TikTok hesabının 'caglarertugrul624' olduğunu söyledi.

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları takipçileri ile paylaştı.

"Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi. Parodi ve fan hesabı açabilirsiniz ama resmi hesap yazmayın."

Çağlar Ertuğrul, sahte hesapların eski paylaşımları üzerinden etkileşim ve kazanç sağlamasına karşı uyarıda bulunarak, "Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum." ifadesini kullandı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?



Rol aldığı yapımlarda büyük ilgi gören Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

5 Kasım 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve 2011 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında tiyatro ile tanışan Çağlar Ertuğrul, oyunculuğa sahne sanatları ile adım atmıştır.

Çağlar Ertuğrul'un oyunculuk kariyeri, 2009 yılında Koç Üniversitesi'nde sahneye çıktığı "Romeolar ve Julietler" adlı tiyatro oyunu ile başlamıştır.

Vahide Gördüm'ün kurucusu olduğu 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl oyunculuk eğitimi de almıştır.

2012 yılında sinema kariyerine, Alper Çağlar'ın yönettiği askerî türdeki "Dağ" filmiyle adım atmıştır.

Televizyonda ilk olarak Benim İçin Üzülme dizisinde rol almıştır. Kurt Seyit ve Şura, Boynu Bükükler, Medcezir gibi dizilerde yer almıştır.

Yer aldığı diğer yapımlar:

2015 Bana Masal Anlatma

2016'da vizyona giren Dağ 2

2017'de Biz Size Döneriz -Fazilet Hanım ve Kızları

2018'de Ailecek Şaşkınız- Yanımda Kal

2019'da Kızım Gibi Kokuyorsun

2019-2020 Afili Aşk i

2021-2022 Teşkilat- Magarsus-Prens