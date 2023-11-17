Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yeni tiyatro oyunu hakkında konuşurken gazetecilerin evlilikle ilgili sorularını da cevapladı.

Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması. “Bu devirde zor demişti”

"Bihter" filminin galasına katılan başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul yeni tiyatro oyunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ertuğrul, "Urla’dan İstanbul’a taşındım. Bütün işler burada olduğu için artık İstanbul’dayım. Yeni bir tiyatro oyununa başlıyorum. Aslında kovid zamanı yapacaktım ama yapamadık o zamanlar… Şimdi tekrar Ceyla Odman’la beraber çok güzel bir oyun yapacağız iki kişilik… DasDas’ta ilk provamızı yaptık" şeklinde konuştu.

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7 yıldır Kayla Manukyan'la beraber olan ünlü oyuncu geçen kış "2023’te evlilik olacak mı?" sorusuna, "Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı" cevabını vermişti.

Çağlar Ertuğrul "Onu neden söyledim, yeni evlenenlerden çok duyduğum için… Bir şekilde zorlanıyorlar ve boşanıyorlar. Benim ilişkim var, maşallah 7 yıldır devam ediyor… Çoğu evlilik bizimki kadar bile devam etmiyor… Yarın öbür gün bir zorunluluk çıkarsa neden olmasın, evlenirim" diye konuştu.

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