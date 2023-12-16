Çağlar Söyüncü çıktı Atletico Madrid yenildi

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Çağlar Söyüncü çıktı Atletico Madrid yenildi
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de ilk kez bir maça 11'de başladı. İspanyol ekip Çağlar oyundan çıktıktan sonra yediği 2 golle mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Atletico Madrid sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Atletico Madrid formasıyla bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Çağlar Söyüncü; 36. dakikada penaltıya sebebiyet veren bir müdahalede bulundu. Topun başına geçen Ohian Sancet penaltıdan yararlanamadı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'yü ilk yarının sonunda oyundan çıkardı.

Athletic Bilbao'nun gollerini 51. dakikada Gorka Guruzeta ve 64. dakikada Nicholas Williams Arthuer attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 36 puanda kaldı. Athletic Bilbao, 32 puana yükseldi.

Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao, sahasında bu kez Las Palmas'ı ağırlayacak.

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