Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe kararı

Marca'nın haberine göre, adı bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü geleceği hakkında kararını verdi.

ATLETICO'DA KALACAK

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk yıldızın, Madrid ekibine imza attığı için pişman olmadığı ve her daim hazır olarak forma şansı bekleyeceği öne sürüldü.

SIMIONE'NİN GÜVENİ TAM

Diego Simeone'nin ise Çağlar'a güveninin tam olduğu ve takıma uyum sağlamasını beklediği ifade edildi.

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

İspanyol ekibine bu sezonun başında katılan Çağlar Söyüncü sadece 4 maçta toplam 74 dakika sahada kalabildi.