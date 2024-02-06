Çağlayan'daki terör saldırısından sonra Küçükçekmece'de terör operasyonu

Kaynak: İHA
Çağlayan'daki terör saldırısından sonra Küçükçekmece'de terör operasyonu
İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişiminden sonra İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde terör operasyonları gerçekleştirildi. Polis ekipleri, ilçe genelinde belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, Yaşanan olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polisinin de katılımıyla Atatürk Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı adrese girdi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlediği adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

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