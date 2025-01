Cagliari, Lecce’yi 4-1 yendi

Cagliari, Serie A mücadelesinde Lecce’yi 4-1 mağlup ederek etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Ante Rebic’in Yerry Mina’ya yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kart, maçın kırılma noktası oldu. Sardinya temsilcisi, bu galibiyetle lig sıralamasında önemli bir yükseliş yaşadı.

MAÇA ETKİLEYEN EKSİKLİKLER VE İLK YARI

Lecce’nin önemli eksikliklerle sahaya çıkması dikkat çekti. Antonino Gallo, Lameck Banda, Medon Berisha, Hamza Rafia ve Kialonda Gaspar sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Ev sahibi ekipte ise Zito Luvumbo sakatlığı sebebiyle oynayamazken, Yerry Mina sahalara döndü.

İlk yarıda Lecce, Santiago Pierotti’nin 41. dakikadaki golüyle öne geçti. Pierotti, Patrick Dorgu’nun pasını değerlendirerek ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Ancak Cagliari, ilk yarının son anlarında Viola’nın ofsayt nedeniyle iptal edilen golüyle tehlikeli sinyaller verdi.

İKİNCİ YARIDA CAGLİARİ FIRTINASI

İkinci yarıya hızlı başlayan Cagliari, Gianluca Gaetano’nun Alessandro Deiola ile yaptığı harika verkaç sonrası attığı golle eşitliği yakaladı. Bu gol, Gaetano’nun sezonun ilk golü olması nedeniyle büyük sevinç yarattı.

Rakibin eksik kalmasını avantaja çeviren Cagliari, Sebastiano Luperto’nun ters vuruşuyla 2-1 öne geçti. Nadir Zortea’nın güzel kafa golü ve Adam Obert’in ceza sahası içinde sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği şık gol, Sardinya ekibini 4-1’lik galibiyete taşıdı.

