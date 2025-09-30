Cagliari'de sakatlık krizi Semih Kılıçsoy'a fırsat oldu

İtalya Serie A'da sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 hafta sonunda 7 puanla 10. sırada bulunan Cagliari'de tecrübeli golcü Andrea Belotti'nin sakatlığı sonrası gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi.
Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu olarak Cagliari'ye kiralanan milli oyuncu, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Belotti'nin yerini almaya aday olarak gösteriliyor.
Serie A'da henüz 2 maçta 26 dakika süre alan 20 yaşındaki genç forvetin Udinese karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği belirtiliyor.