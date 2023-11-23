Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67.296 TL ceza kesildi

İstanbul’da çakar taktıkları araçlarıyla trafiği tehlikeye atarak ilerleyen ve sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle övünen şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67.296 TL ceza kesildi

Şahıslara toplam 67 bin 296 lira ceza kesildi.

Sosyal medyada övünmüşlerdi

Olay, 17 Ağustos’ta Kadıköy ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana geldi. Çakar taktıkları araçlarıyla makas atarak ilerleyen şahıslar, “Yakalanmadığın sürece her şey legal” yazılarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin yayılması üzerine ve gelen şikayetler dahilinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi.

8 şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri, çakar-siren tertibatı bulunan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda trafiği tehlikeye düşüren U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D., S.B. isimli 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince çakar takarak drif yapmak, cam filmi takmak, yönetmenliğe aykırı plaka takmak ve trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak maddelerinden toplamda 67 bin 296 lira ceza kesildi. Aynı zamanda şahıslarla ilgili de adli işlem başlatıldı.

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