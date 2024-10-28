Çakarlı araçtan sahte polis çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çakarlı araçtan sahte polis çıktı!

İstanbul Esenler'de yapılan trafik uygulamasında durdurulan bir çakarlı araçtan sahte polis kimliği taşıyan bir şüpheli çıktı.

Esenler'de dün asayiş denetimi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri çakarlı lüks aracı durdurdu. Plakasında "Koruma" ibaresi bulunan aracın ön koltuğunda oturan D.İ., polis ekiplerine kendisinin de polis memuru olduğunu, aracın koruma aracı olduğunu söyledi.

Şahsın bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, gösterdiği kartın sahte olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramalarda 3 adet el telsizi, 1 adet biber gazı, 5 adet sahte kurum kimliği, 1 adet oyuncak tabanca, çakar tertibatı ele geçirildi. Araçta bulunan D.İ., G.Y. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca araç sürücüsü G.Y.'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "Çakar kullanımı" nedeniyle 45 bin TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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