Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı

Ahmet Çakar’ın açıklamalarının tamamı:

“Galatasaray hakemle kaybetmedi.

Operasyon çocukları iş başındalar.

Lale Orta ve Türk futboluna operasyon çekiliyor.

Bunu yapan iki eski hakem.

Net konuşuyorum.

Birinin adı deniz çoban

Diğerinin adı Bülent Yıldırım.

Bu ikisi hem lale orta’ya hem de şampiyonluk yarışındaki adalete operasyon çekiyorlar.

Çok net ve açık konuşuyorum net bir iddiadır bu.

Lig tv’yi yayıncı kuruluşun yönetiminden bağımsız iki eski hakem hem şampiyonluk yarışına hem de lale orta’ya ağır ve acemice bir operasyon çekiyorlar.

Bu ayıptır günahtır terbiyesizliktir kabul edilemez, derhal müdahale edilmesi lazım.

Zaten yarın akşam ben yayında müdahale edeceğim.

Türkiye’de ne kaybediyor biliyor musun?

İnsanlar net konuşmadığı için, eveleyip gevelediği için kaybediyor.

Siyasetçisi de böyle, sanayicisi de böyle, ekonomisti de böyle, bürokratı da böyle.

Net konuşuyorum; Lig TV’de bulunan iki tane eski hakem Çoban Deniz ve Bülent Yıldırım ki Lale Orta daha önce onlarla çalışıyordu. MHK Başkan olunca görevini bıraktı. Bunlar ikisi Lig TV yönetiminden bağımsız, hem Lale Orta’yı yemek için hem de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında adaletten uzaklaşmak amacıyla acemice operasyon çekiyorlar. Bunun ispatı var.

Şimdi ispat ediyorum; geçen hafta Donk-Zaniolo olayını başka bir açıdan izledim. Bırak pozisyonda sarı kart-kırmızı kartı faul bile yok.

Fakat bir açı var ki arkadan basıyormuş havası veriyor ve ‘niye kırmızı verilmiyor?’ intiba veriyor.

Galatasaraylılar da haklı olarak infial ediyorlar. Bu açıya göre diyorlar Donk’un atılması lazım. Zaniolo’ya arkadan müdahale etti diyorlar.

Fakat bir başka açı var, o açıya baktığım vakit Donk’un Zaniolo’ya faulü bile yok.

Şimdi olay nasıl oldu? Maç oynanıyor. VAR hakemi, orta hakemi davet etmiyor.

Fakat televizyon başındaki Galatasaraylılar ‘aaa, Donk’a bak nasıl kırmızı kartlık bir hareket yaptı’ diyorlar. ‘VAR hakemi, niye orta hakemi çağırmadı’ diyorlar.

Maç bitiyor. Lale Orta VAR hakemini arıyor. ‘Evladım, biz televizyonda gördüğümüz kadarıyla kırmızımsı bir şey, sen niye davet etmedin?’.

VAR hakemi Lale Orta’ya diyor ki, ‘Abla ya da hocam başka bir açı var, o açı da faul bile olmadığı çok sabit.’

Bunun üzerine Lale, VAR odasına gidip o açıyı görüyor ve ‘Hakikaten faul bile yok. Kırmızı kart söz konusu değil, sarı kart söz konusu değil, faul bile yok.

VAR hakemi haklı. Dolayısıyla orta hakem haklı. Dolayısıyla Donk’un oyundan atılmama kararı doğru karar’ diyor.

Fakat gece Lig TV’nin iki tane eski hakemi bu faul bile olmadığını gösteren pozisyon ve görüntü ellerinde olmasına rağmen bunu tartışmalı pozisyonlara koymuyorlar.

Kırmızı kart gibi görünen pozisyonu koyup ‘kırmızı kart olmalı’ diyorlar.

Şimdi burada amaç ne biliyor musun? Hakemi lekelemek, Kasımpaşa’nın hakkını lekelemek. Hakikaten vatandaş baktığı vakit ‘Donk’un yaptığı hareket yaralayıcı hareket, kırmızı olması lazım’ diyor.

Oysa ki Çoban Deniz ile Bülent Yıldırım’ın elinde Donk’un Zaniolo’ya faul bile yapmadığını gösterir, ispat eder görüntü var.

Bunu kasten koymuyorlar.

Bu ne demektir? Sen bunu koymazsan adama derler ki ‘Sen niye Kasımpaşa’nın hakkını yiyorsun? Donk’un atılması gerekiyormuş intibahı yaratıyorsun? Oysa ki senin tarafsız olman lazım’.

Lale Orta da diyor ki ‘Kardeşim siz bana operasyon mu çekiyorsunuz?’ Çünkü niye? Lale, zamanında onlarla çalıştığı için orada ne herzelerin döndüğünü bildiği için ‘Bakın, adam gibi davranın. Yapmayın, bu görüntüyü koyun. Aksi halde ben Lig TV’de hakemlerle ilgili bir açılım programı yapıyor ya, ben o programa bu görüntüyü koyarım diyor.”