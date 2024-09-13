Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı

İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Temel’in saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Üsküdar'daki Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi üzerinde bulunan kozmetik ürünleri satan iş yerinin önünde meydana geldi. Temel, motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Temel’in motosikletini park ettiği sırada saldırganın yaklaşıp ona ateş ettiği ve ardından olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor.

Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Temel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri önünde detaylı bir inceleme yaptı ve Temel’in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis soruşturma başlatırken, Temel’in Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Temel’in sosyal medya hesaplarında Çakıcı ile çekilmiş fotoğraflarına ve onunla ilgili paylaşımlara yer verildiği belirtildi. Saldırının azmettiricisi olarak Boran Deniz'in ismi geçerken, saldırıya karışan 16 şüpheli gözaltına alındı.