Çakırı'da filmlere konu olacak yatak hikayesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çakırı'da filmlere konu olacak yatak hikayesi

Çankırı'da yaşayan bir vatandaşın, temizletmek için yıkamacıya verdiği ve daha sonra kuruması amacıyla dışarı bıraktığı yatak, esrarengiz bir şekilde kayboldu.

Yılan hikayesi gibi!

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaş, yatağının bir kişi tarafından alındığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Çankırı sakinlerinden Enis Yılmaz, kullanımı sırasında kirlenen yatağını temizletmek üzere bir yıkamacıya götürdü.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra yatağını kuruması için apartmanının önüne yerleştiren Yılmaz, bir süre sonra yatağını kontrol etmek istediğinde onun orada olmadığını keşfetti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yılmaz, yatağının bir kişi tarafından alındığını gördüğünde şoke oldu.

Yatağı götüren kişinin, yatağın atılmış olabileceğini düşünerek onu aldığını varsayan Yılmaz, bu durum karşısında şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Olayı anlatan Yılmaz, "Evde kullandığım yatağın kirlenmesi üzerine onu yıkamacıya götürdüm. Yıkandıktan sonra kuruması için apartmanın önüne bıraktım. Birkaç saat sonra kuruyup kurumadığını kontrol etmek istedim ve yatağın kaybolduğunu fark ettim. Ne yapacağımı düşünürken güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdim. Görüntüleri izlediğimde bir kişinin yatağı alıp götürdüğünü gördüm" diye konuştu.

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