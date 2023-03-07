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Çakmağı çaktı araç havaya uçtu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aracındaki piknik tüpünden sızan gazı fark etmeyerek sigara yapmak için çakmağı yakan adam, kabusu yaşadı. Araç bomba konulmuş gibi patlarken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:26
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Çakmağı çaktı araç havaya uçtu

Çakmağı çaktı araç havaya uçtu
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İHA'nın haberine göre, olay, İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet Köyü'nde meydana geldi. Köydeki türbeyi ziyarete giden Ahmet Yeşilyurt (61) isimli adam, türbe ziyaretinin ardından evine gitmek üzere 42 ACY 228 plakalı otomobile bindi. 

Araçtaki piknik tüpünden yaşanan gaz sızıntısını fark etmeyen Yeşilyurt, bu sırada sigara yakmak için çakmağını yakınca otomobil içerisinde gaz parlaması ve patlama yaşandı. 

Araç kullanılmaz hale gelirken, Yeşilyurt'un imdadına vatandaşlar koştu. Yapılan ihbar üzerine Yeşilyurt 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. 

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