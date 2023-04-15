15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çakmak isteyen gençlere bıçaklı saldırı

Taksim’de sokakta yürüyen iki genç, çakmak isteme meselesi yüzünden tartıştıkları iki şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. 2 saldırganı polis otel odasında yakaladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:37
Takip Et

Çakmak isteyen gençlere bıçaklı saldırı

Çakmak isteyen gençlere bıçaklı saldırı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, eyoğlu Taksim’de önceki ay sabaha karşı meydana gelen olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigaralarını yakmak için çakmak istedi. 

Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı.
Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından yaralanan Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

POLİS OTELDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 

Görüntüleri tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganların olaydan sonra koşarak bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, iki saldırganı kaldıkları odada kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan N. ve Koray A. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. 

Emniyette gençlerin kendisinden küfürlü şekilde çakmak istedikleri için aralarında kavga çıktığını söyleyen iki şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
3
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
4
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
7
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿ABD'de bir ilk: Hoparlörle 5 vakit ezan okunmasına izin verildi
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Avukatlar ilk 5 yıl aidattan muaf
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Azgın dere istinat duvarını çökertti
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
﻿Trabzonspor'dan ayrılan Vitor Hugo yeni takımının formasını giydi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.