Çakmak ve elektrikli saatlerin ithalatında yeni düzenleme

Kaynak: AA
Çakmak ve elektrikli saatlerin ithalatında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, çakmak ve elektrikle çalışan saatlerin ithalatına yeni düzenleme geldi. Böylece çakmak ve elektrikli saatler "adet" üzerinden fiyatlanacak.

Ticaret Bakanlığı, cep çakmakları ve elektrikli saatlerin ithalatına yeni düzenleme getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, elektrikle çalışan saatler, tekrar doldurulamayan gazlı çakmaklar, ateşleme sistemi elektrikli olanlar çakmakların gümrük kıymeti "adet" olarak değiştirildi.

Yeni tebliğle birlikte birim gümrük kıymeti adet başına 0,08 ila 3,5 dolar arasında tespiti yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğ 16 Haziran'dan itibaren uygulancak.

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