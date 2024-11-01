Çakmakla oynayan çocuklar evi yaktı

Kaynak: İHA
Çakmakla oynayan çocuklar evi yaktı

Bursa İnegöl'de 3 katlı apartmanda 2 kardeşin çakmakla oynaması nedeniyle meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, saat 23.00 sularında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında çıktı. Aktarılanlara göre 6 yaşındaki Baran Ç. ve 10 yaşındaki ablası Ecrin Ç. yatak odasında çakmakla oynamaya başladı. Çakmaktan çıkan kıvılcım battaniye ve yorganların tutuşmasına neden oldu.

Çıkan alevleri gören çocuklar durumu annesine haber verdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 39 yaşındaki anne Nuriye Ç. durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuk ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sonucu yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

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