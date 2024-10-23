Çakmaklar bomba gibi patladı. Bir öğrenci ağır yaralandı

Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan K. (25) odasında çakmak biriktirmeye başladı.

Kutudaki onlarca çakmaklardan biri gaz kaçırdı. kutuya dolan gaz bir anda parladı ve diğer çakmaklar da ısınınca büyük bir gürültüyle patladı.

Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.