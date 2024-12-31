Çaldığı ayakkabıyla hava attı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Iğdır'da bir binaya giren hırsız kapıyı zorladı. Daireye giremeyen hırsız dairenin önündeki ayakkabıyı giyip kendi ayakkabılarını bıraktı. Çocuk hırsız kendisini bekleyen arkadaşlarına ayakkabısını göstererek hava attı.

Hırsızlık olayı Iğdır merkez Söğütlü Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın önünde gezen 7 şüpheliden biri binada oturan vatandaşın çıkmasından sonra binaya girdi.

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Bina içerisinde bir müddet kalan şahıs iddiaya göre binada birkaç dairenin kapısını zorladı. Kapıların açılmadığını gören şüpheli kapı önünde yeni alınan bir ayakkabıyı alıp eski ayakkabısını da bırakarak binadan çıktı.

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Hırsızlık yapan kişinin ve diğer kişilerin çocuk yaşta olduğu görüldü. Ayakkabıyı çalan kişi dışarı çıktıktan sonra kendisini bekleyen diğer arkadaşlarına çaldığı ayakkabıyı gösterdiği ve hava attığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polisler şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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