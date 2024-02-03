Çaldığı minibüs arıza yapınca götürdüğü tamirhanede yakalandı

Kaynak: DHA
Çaldığı minibüs arıza yapınca götürdüğü tamirhanede yakalandı
Girdiği evde değerli bir şey bulamayan hırsız, içeride bulduğu minibüsün anahtarıyla aracı çaldı. Arıza yapan minibüsü çekiciyle tamirciye götüren hırsız polislere yakalandı.

Osmaniye'de bir eve hırsızlık amacıyla giren bir kişi, içeride çalacak bir şey bulamayınca, masa üzerinde anahtarla kapının önündeki minibüsü çalıştırdı ve çaldı. Ancak, hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüs bir süre sonra arıza yaptı. Çaldığı aracı bırakmak istemeyen hırsız, çekici çağırdı, bir tamirhaneye götürdü. Minibüsün, çekici üzerindeki anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

180 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin Dumlupınar Mahallesinde gerçekleşen oto hırsızlığı olayıyla ilgili titiz bir çalışma başlattı. 56 kameranın kaydettiği 180 saatlik görüntüizlendi. Minibüs bir çekicinin üzerinde görüldü. Hırsızın da Batuhan A. adlı bir kişi olduğu belirledi. Şüphelinin müstakil eve hırsızlık amacı ile girdiğini içeride değerli bir şey bulamayınca kapı önünde park halindeki minibüsün anahtarını alarak aracı çaldığını ve Gaziantep istikametine kaçarken aracın arıza yapması sonucu yolda kaldığını belirledi. Sanayi sitesine aracı götüren zanlı polisler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, minübüs de polislerce sahibine teslim edildi.

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