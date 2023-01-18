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Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar

Kayseri’de çaldıkları otomobil ile iki kez yakıt ücreti ödemeden kaçan 2 pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 23:31
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Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar

Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar
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İHA - Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.’nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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