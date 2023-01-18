Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar

İHA - Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.’nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.