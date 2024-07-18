Çalık Holding, altın gümüş madenini İngilizlere sattı

Gediktepe, Balıkesir'de bulunan üstte oksitlenmiş kısımda altın ve gümüş; alt kısımlarında ise ekonomik değere sahip bakır, çinko, altın ve gümüş içeren polimetalik cevherleşmeyi barındıran bir saha olarak işletiliyordu.

Reuters'ın aktardığı habere göre Londra borsasında işlem gören ve özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olan ACG Acquisition Company, Gediktepe madenini Çalık Holding'in iştiraki olan Lidya Madencilik'ten 290 milyon dolar bedelle satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 290 milyon dolar değerindeki işlem nakit ve hisse takasını içeriyor.

Buna göre satın alma işlemi ACG hisselerinin yaklaşık 37 milyon dolar değerindeki yüzde 30'unun Lidya'ya devri ve 100 milyon dolar nakitten oluşacak.