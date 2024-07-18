Çalık Holding, altın gümüş madenini İngilizlere sattı

Kaynak: Halktv
Çalık Holding, altın gümüş madenini İngilizlere sattı

Çalık Holding Balıkesir'de kurulu olan Gediktepe altın ve gümüş madenini Londra borsasında işlem gören ACG Acquisition Company şirketine sattı.

Gediktepe, Balıkesir'de bulunan üstte oksitlenmiş kısımda altın ve gümüş; alt kısımlarında ise ekonomik değere sahip bakır, çinko, altın ve gümüş içeren polimetalik cevherleşmeyi barındıran bir saha olarak işletiliyordu.

Reuters'ın aktardığı habere göre Londra borsasında işlem gören ve özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olan ACG Acquisition Company, Gediktepe madenini Çalık Holding'in iştiraki olan Lidya Madencilik'ten 290 milyon dolar bedelle satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 290 milyon dolar değerindeki işlem nakit ve hisse takasını içeriyor.

Buna göre satın alma işlemi ACG hisselerinin yaklaşık 37 milyon dolar değerindeki yüzde 30'unun Lidya'ya devri ve 100 milyon dolar nakitten oluşacak.

İlgili Haberler
Tasarruf genelgesinden sonra israflar katlandı
Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi
Belediyeden personeline 50 bin TL ikramiye! İşçiler bayram etti
550 bin lirası olan maaşa bağlanacak. Kıyıda köşede parası olan yaşadı
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat
TOKİ taksitlerinde değişiklik. Bakan Kurum açıkladı
Son Haberler
Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti Spor
Türkiye Avrupa Şampiyonası'na veda etti
Modası geçmeyen 'zamansız oyuncaklar' nelerdir? 20 yıl önce de bugün de hala popüler... Gündem
Modası geçmeyen 'zamansız oyuncaklar' nelerdir? 20 yıl önce de bugün de hala popüler...
Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL Gündem
Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL
Yapay zeka ve güvenlik tehlikesi Teknoloji
Yapay zeka ve güvenlik tehlikesi
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber Yaşam
MGM'den bu bölgede 'yaşayanları serinletecek' haber
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'yi ayağa kaldıran sözler: Onurlu şerefli haysiyetli kimse böyle aday olmaz Spor
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'yi ayağa kaldıran sözler: Onurlu şerefli haysiyetli kimse böyle aday olmaz