Çalıların arasından geldi. Görüntüsü bile şok etti

Editör: Özlem KIRAL

Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan Hüseyin Uzun isimli vatandaş, dağlık alanda gezintiye çıktı.

Etrafta dolanan adam otların arasından tıslayarak gelen 2 metrelik yılanı fark etti. Güvenli mesafeye kendini çeken adam, taşlık alanda güneşlenen zehirli kocabaş yılanını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan zehirli kocabaş yılanı bir süre sonra hızlıca taşlık alandan çıkarak gözden kayboldu. Kocabaş'ın yaban hayatı için önemli önemli türlerden olduğu belirtildi.

Yılanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğunu söyleyen Hüseyin Uzun "Otların arasından hışırtı duyunca oraya baktım. Dev gibi yılanla gözgöze geldik. Sonra hayvan taşlık alana geçerek güneşlenmeye başladı. Ben de o anları kameraya çektim. İlk başta tırstım ama sonra bana zarar vermeyeceğini sezince görüntüledim" dedi.