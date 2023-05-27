Çalıların arasından geldi. Görüntüsü bile şok etti

Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan zehirli kocabaş yılanı Tunceli'de görüldü. Otların arasından tıslayarak gelen ve taşlık alanda güneşlenen 2 metrelik yılan cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Çalıların arasından geldi. Görüntüsü bile şok etti

Editör: Özlem KIRAL

Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan Hüseyin Uzun isimli vatandaş, dağlık alanda gezintiye çıktı.

Etrafta dolanan adam otların arasından tıslayarak gelen 2 metrelik yılanı fark etti. Güvenli mesafeye kendini çeken adam, taşlık alanda güneşlenen zehirli kocabaş yılanını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan zehirli kocabaş yılanı bir süre sonra hızlıca taşlık alandan çıkarak gözden kayboldu. Kocabaş'ın yaban hayatı için önemli önemli türlerden olduğu belirtildi.

Yılanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğunu söyleyen Hüseyin Uzun "Otların arasından hışırtı duyunca oraya baktım. Dev gibi yılanla gözgöze geldik. Sonra hayvan taşlık alana geçerek güneşlenmeye başladı. Ben de o anları kameraya çektim. İlk başta tırstım ama sonra bana zarar vermeyeceğini sezince görüntüledim" dedi.

aw900024-01.jpg

Öne Çıkanlar
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Son Haberler
Taksici ile kurye birbirine girdi Güncel
Taksici ile kurye birbirine girdi
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim” Magazin
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan için övgüler yağdırdı! “O benim kıymetlim”
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi Güncel
Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması Güncel
Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler Sağlık
Uzmanlar açıkladı. Sağlıklı hamilelik için dikkat edilmesi gerekenler
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba” Güncel
İzmir’de körfez turuyla “yaza merhaba”
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi Güncel
Samsun'da yavru büyütme dönemindeki turnalar izlendi