Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu

Antalya’da araba çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Hırsızların arabaya bıraktığı sürpriz aracın sahibini kahkahaya boğdu.

KAYNAK: İHA
Çalınan arabasında hırsızın bıraktığı sürprizi görünce kahkahaya boğuldu

Antalya’da gece saatlerinde çalınan otomobil, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede bulundu. Ekiplerin haber vermesi ile otomobilini almaya gelen Orhan Alaca, hırsızın direksiyon üzerinde bıraktığı oyuncak ayıcığı görünce kahkaha attı.

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Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gece işten evine gelen Orhan Alaca (57), öğle saatlerinde uyandığında otomobilini yerinde göremedi. Alaca, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından polis merkezine giden Alaca, otomobilin bulunması için şikayette bulundu. İhbarın ardından Antalya Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hızlıca devreye girdi. Ekipler cadde üzerinden çok sayıda kamera görüntüsünü izleyerek, aracın Yeşildere Mahallesi’ne girdiğini tespit etti. Mahallenin ara sokaklarında yapılan araştırmada araca 1176 Sokak üzerinde boş arazide park halinde bulundu. Hırsızın ise otomobil içerisinde unutulan anahtar sayesinde otomobili çalıştırdığı öğrenildi.

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HIRSIZIN GİTMEDEN ÖNCE DİREKSİYON ÜZERİNE AYICIK BIRAKTIĞI GÖRÜLDÜ

Otomobilde yapılan incelemede hırsızın ortada bulunan konsolu aldığı öğrenildi. Haber verilmesi ile olay yerine araç sahibi Orhan Alaca da geldi. Yapılan incelemede bir detay ise gözlerden kaçmadı, hırsızın gitmeden önce direksiyon üzerine ayıcık bıraktığı görüldü. Hırsızın ayıcık ile kendisine bir ders vermek istediğini belirten Alaca, kahkaha attı.

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Yaşanılanları anlatan Orhan Alaca, ”Dün gece işten geldim, aracımı park ederek evime çıktım. Öğle saatlerinde uyanarak aracıma doğru baktım, yerinde göremedim. Polis ekiplerine haber vererek, karakola şikayetçi oldum. Oto Hırsızlık ekipleri kısa surede aracımı buldular, ortada konsol vardı onu almışlar. Başka bir şey almamışlar, direksiyonun hemen üzerinde bir tane ayıcık bulduk. Sanırım hırsız anahtarı aracın içerisinde bıraktığım için bana bir mesaj vermek istedi” dedi.

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