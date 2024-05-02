Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çaldılar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hurdacılık yapan Ömer A.'ya ait otomobil, Selimiye Mahallesi’nde park ettiği evinin önünden çalındı.
Ömer A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerine, 24 Nisan'da 2 farklı adresten motosiklet çalındığı şikayeti geldi.
Bunun üzerine İlçe jandarma ve emniyet şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Ortak çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, dün akşam saatlerinde adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1;’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin, 24 Nisan'da çalıntı otomobille geldikleri bir iş yerinin önündeki motosikleti de çaldıkları, güvenlik kamerasına yansıdı.