Çalışan emekli sayısında yeni rekor kırdı

Haziran 2025 itibarıyla imalat sanayinde ücretli çalışan sayısı 3 milyon 931 bin olarak kaydedildi. Bir yıl önce bu rakam 4 milyon 1 bin düzeyindeydi. Böylece sanayide bir yıllık süreçte 70 bin 122 kişilik daralma gerçekleşti. Özellikle hazır giyim sektöründe 55 bin 896, tekstilde ise 24 bin 122 kişilik kayıp yaşandı. Otomotiv ve metal ürünleri imalatında da 10’ar bin kişilik istihdam düşüşü kaydedildi.

GIDA SEKTÖRÜNDE SINIRLI ARTIŞ

Sanayideki genel istihdam daralmasına rağmen gıda ürünleri imalatında 31 bin 700 kişilik artış gözlendi. Ayrıca, medyanın basılması ve çoğaltılması alanında 14 bin kişilik ek istihdam sağlandı. Ancak bu alanların dışında diğer sektörlerdeki artış 10 binin altında kaldı.

GENEL İSTİHDAMDA YÜKSELİŞ

Ücretli çalışan, kendi hesabına çalışan ve kamu görevlilerini kapsayan toplam zorunlu sigortalı sayısı ise yükselişini sürdürdü. Haziran 2025 itibarıyla bu kapsamda çalışan sayısı bir önceki yıla göre 325 bin 726 artarak 25 milyon 531 bine çıktı. En büyük artış 237 bin 800 kişiyle ücretli çalışanlardan geldi.

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN SAYISI İKİYE KATLANDI

Emeklilik sonrası çalışma eğilimi son yıllarda hızla arttı. 2020’de 746 bin 766 kişi emekli olduğu halde çalışmaya devam ederken, bu sayı 2022’de 945 bin 700’e yükseldi. 2023’te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin etkisiyle 1 milyon 865 bine ulaştı. Haziran 2025 itibarıyla ise 2 milyon 156 bin kişi emekli olduğu halde kayıtlı işlerde çalışmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE TOPLAM İSTİHDAM

Emekli çalışanlar da dahil edildiğinde Türkiye’de Haziran 2025 itibarıyla toplam kayıtlı çalışan sayısı 25 milyon 687 bin oldu. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre 456 bin 800 kişilik artışa karşılık geliyor. SGK verilerine göre yaşlılık aylığı alan kişi sayısı ise 12 milyon 196 bine çıktı.