Çalışma Bakanından Asgari Ücret için açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma Bakanından Asgari Ücret için açıklama
Türk-İş Genel Merkezinde Ergün Atalay ile görüşen Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında açıklama yaparak: "Asgari ücret görüşmesi sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi

İnternethaber'in haberine göre, Bugün saat 16.30’da Beştepe’de yapılacak olan Asgari Ücret toplantısı öncesinde bir araya gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret rakamı için görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan milyonların 4 gözle beklediği ücret için toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız.”

6.30'da Erdoğan başkanlığında, Bakan Işıkhan, Türk-İş ve TİSK başkanları arasında yapılacak toplantı sonrası yeni asgari ücreti Erdoğan bizzat açıklayacak.

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