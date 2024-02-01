Çalışma saatleri ve tatil ücretleri değişiyor. Hükümet düğmeye bastı

Milyonlarca işçinin mağdur olduğu çalışma saatleri ve izin ücretlerinde yaşanan sorunlar bu düzenleme ile netlik kazanabilir.

Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda Anayasa hükümleri dışında, 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilerek yeni düzenlemeler getirilecek.

İş Kanunu, (2003 tarihli) 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.

İZİNLER DÜZENLENECEK

Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediğinden dolayı problemleri gidermek için yıllık ücretli izin hükümleri yeniden düzenlenemeye alınacak.

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

Ücreti ödemeyen, eksik yatıranların cezaları artacak.

Ücretin günlük ya da maktu belirlenecek

Genel tatil ücreti ödemeyenin cezası netleşecek..

Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri kesinlik kazanacak.

Çocuk çalışanlara yönelik mevzuat yeniden düzenlenecek.