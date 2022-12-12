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Çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nde bir işçi, beton santralinde çalıştığı makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 19:21
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Çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Olay, İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan beton santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Adil Altınkaya çalıştığı makineye sıkıştı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Adil Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İşçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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