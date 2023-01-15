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Kontrolden çıkan halk otobüsü tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa'da özel halk otobüsü, sürücünün kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki boş araziye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:41
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Çalıştırmak istediği otobüsle tarlaya uçtu

Kontrolden çıkan halk otobüsü tarlaya uçtu: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü tarlaya uçtu, sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü Zafer R. (50), 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan sürücü, başarılı olamayınca yokuş aşağı salarak çalıştırmayı denedi. O sırada sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlalık alana uçtu. Sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

(Kaynak: İHA)

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