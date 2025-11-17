Activision'ın yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7, çıkış gününde Steam oyuncu sayısında ezeli rakibi Battlefield 6'nın neredeyse onda biri kadar ilgi görerek beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Yayınlanmasından yaklaşık 12 saat sonra Black Ops 7, Steam'de ancak 77 bin civarında bir anlık oyuncu sayısına ulaşabildi. Oyunun Steam üzerinden anlık oyuncu sayısı en fazla 94 bini görebildi.

Bu durum Call of Duty serisinin en kötü çıkış performansının yaşanmasına neden oldu.

Serinin diğer oyunlarına bakıldığında Black Oops 7’deki büyük hayal kırıklığı daha net bir şekilde gözler önüne serildi. 2023 yılında çıkan Modern Warfare 3, anlık 491 bin kullanıcıyı görürken 2024’te piyasaya sürülen ve GamePass’te çıkış günü ücretsiz olan ilk Call of Duty oyunu olan Black Ops 6’u ise aynı anda ise 315 bin oyuncu oynadı.

BATTLEFİELD 6 FARK ATTI

Öte yandan Call of Duty, FPS oyunlarındaki en büyük rakibi Battlefield’ın da çık gerisinde kaldı. Serinin son oyunu Battlefield 6, anlık 747 bin 440 oyuncuya erişerek bir rekora imza attı. Battlefield 6, açık betaya çıktığı günden itibaren büyük talep görerek beğeni toplamıştı.

Treyarch oyunlarının konsollarda popüler olması ve oyunun ilk günden Game Pass'e eklenmesi Steam satışlarını etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Ancak PC Game Pass tarafında abonelik fiyatlarında büyük bir artış yaşanmamasına rağmen ilginin düşük kalması dikkat çekiyor

Özellikle hikaye modunu oynayanlar için duraklatma özelliğinin olmaması ve sürekli çevrimiçi zorunluluğu nedeniyle kayıt noktalarının bulunmayışı oyuncuların tepkisini çekiyor.