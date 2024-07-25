Call of Duty ile ilgili çok konuşulacak iddia geldi

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması sonrası Game Pass’e eklenen ilk Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 3 ile ilgili çok konuşulacak iddia geldi. Buna göre, oyunun Battle Pass’teki mağazasında satılan bir ürün yapay zeka ile üretildi.

Hangi ürünün yapay zeka ile üretildiği belirsizliğini korurken Yokai’s Wrath paketi ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Söz konusu paket, mağaza içinde kullanılan sanal para olan 150 bin CoD puanı karşılığı satılıyor. 150 bin Cod puanı 15 dolara karşılık geliyor. Paketin içinde bazı skinler ve bir yükleme ekranı bulunuyor.

Ortaya çıkan iddiaya göre Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra 1900 personelin işten çıkarıldığı ve bunların içinde 2D sanatçılarının da olduğu belirtiliyor. İşten çıkarılan personelin yaptığı işin ise yapaya zekaya yaptırıldığı öne sürüldü.

Ortaya çıkan gelişme, son dönemde yapay zeka ile ilgili süren tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor. Oyun sektöründe son dönemde artan işten çıkarmalarla birlikte bazı işlerin yapay zeka tarafından yapılması gerektiğini savunanlarla birlikte buna karşı kesimler bulunuyor. Başı Nintendo’nun çektiği bazı şirketler, yapay zeka kullanımının fikri mülkiyet hakkı sorunlarına neden olacağı düşüncesiyle geri durmayı tercih ediyor.

Öte yandan Microsoft ve Sony, oyun iadesi gibi destek görevlerinin yapay zeka tarafından yapılması için harekete geçti.