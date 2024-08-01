Cam silen kadın düştü

Kaynak: İHA
Cam silen kadın düştü

Karaman’da cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Larende Mahallesi 590. Sokak’ta oturan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 40 yaşındaki E.S. isimli kadın 2 katlı müstakil evin üst katında cam silerken bir anda dengesini kaybetti.

Talihsiz kadın yaklaşık 5 metre yüksekten aşağı düştü. Durumu fark eden ev sakinleri yere düşen kadının yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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