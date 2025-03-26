Çamaşır asmaya çıktığı balkon çöktü

Kaynak: İHA
Çamaşır asmaya çıktığı balkon çöktü

Artvin'de çamaşır asmak için evinin balkona çıkan kadın balkonun çökmesi sonucunda 4 metrelik mesafeden düşerek yaralandı.

Artvin'de çamaşır asmak için evinin balkona çıkan kadın balkonun çökmesi sonucunda 4 metrelik mesafeden düşerek yaralandı.

cc.jpgOlay Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çamaşır asmak için balkona çıkan T.C isimli yabancı uyruklu bir kadın, balkon zemininin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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