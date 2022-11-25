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  • Camdaki Kız’ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı 

Camdaki Kız’ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı 

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisi Merve Dinçkol ile ilk kez el ele objektiflere yansıdı. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:45
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Camdaki Kız'ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu sunucu sevgilisi Merve Dinçkol ile ilk kez görüntülendi

Camdaki Kız’ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı 
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Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi Merve Dinçkol ile el ele görüntülendi. 

31 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.
Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, önceki akşam bir etkinliğe el ele katıldı. Özel hayatı hakkında konuşan Feyyaz Şerifoğlu, "Güzel giden birlikteliğimiz var. Vakit buldukça Merve'nin sunduğu haberleri izliyorum" dedi.

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