Camdaki Kız’ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı 

Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi Merve Dinçkol ile el ele görüntülendi.
31 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.
Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
İkili, önceki akşam bir etkinliğe el ele katıldı. Özel hayatı hakkında konuşan Feyyaz Şerifoğlu, "Güzel giden birlikteliğimiz var. Vakit buldukça Merve'nin sunduğu haberleri izliyorum" dedi.
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