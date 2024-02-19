Cami, 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık taşınacak

Niksar ilçesine 25 kilometre mesafedeki Günebakan köyünde toprak kayması yaşandı. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, durumu incelemek için bölgeye gitti. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı personeli, geçen hafta afet bölgesine giderek dron ile köyün risk haritasını çıkardı.

Yapılan ayrıntılı incelemelerde, köyün tamamının etkilenmediği, sadece bir kısmının zarar gördüğü tespit edildi. Toprak kaymasından zarar gören bölgede 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir caminin bulunduğu ortaya çıktı.

Bu bölge için afet etkili alan ilan edilerek, gerekli önlemler alındı. Şimdilik sadece toprak kaymasından zarar gören bölgeye odaklanan ekipler, jeolojik çalışmalarla etkinin yayılıp yayılmadığını araştırıyor.

PLANLAMA AŞAMASINDA

Yetkililer, afet sonrasında hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını söyledi. En kısa zamanda, zarar gören vatandaşlar için daha güvenli bir yerde yeni konut ve ahırlar inşa edileceği duyuruldu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Günebakan köyüyle ilgili özel bir açıklama yaptı. Hatipoğlu, “40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir camimiz toprak kaymasına maruz kaldı. Durumu tespit ettik. Bundan sonra jeolojik çalışmalarla etkinin boyutunu belirlemeye çalışacağız” dedi.

Hatipoğlu, “Burada afet etkili alan ilan ettik. Hak sahipleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha güvenli bir yerde yeni konut ve ahırlarını yapmayı planlıyoruz. Şu anda sadece toprak kaymasına uğrayan bölgeyle ilgileniyoruz” dedi.