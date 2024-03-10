Cami hoparlöründen AKP propagandası. CHP'li vekil açıkladı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin Eymir ve Yazıkent mahallelerinde cami hoparlörlerinden AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanı adaylarının katılacağı programların duyurulmasını eleştirdi.

ARAÇ KALDIRILACAK DİYE ANONS YAPILMIŞ

Bülbül, yaptığı açıklamada, söz konusu mahallelerde camilerden yapılan duyuruda, “Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir’den araçlar kaldırılacaktır” ifadeleriyle anons yapıldığı belirtti.

“DİNİ, SİYASETE ALET ETMEK KABUL EDİLEMEZ”

Yapılan duyuruları, AKP’nin seçimi kaybedeceği için yaşadığı çaresizlik olarak değerlendiren Bülbül, “Dini siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez. Camilerden AKP'li belediye başkan adaylarının programlarıyla ilgili duyuru anonsu yapmak kabul edilemez. Camileri siyasi propaganda yapmakta kullanmak, seçim ofisi olarak görmek çaresizliğin göstergesidir” açıklamasını yaptı.

“LAİKLİĞE DARBEDİR”

“Camiler için bağış toplanırken insanların siyasi tercihlerine bakılmadığını, bu duyuruların yapılmasının insanları ayrıştırmak olduğunu belirtmek isterim. Camilerin propaganda yapması, protesto mekânına dönüştürülmesi birilerini memnun edecektir fakat bu yapılanlar aslında laikliğe bir darbedir.” ifadelerini kaydeden Bülbül, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulduğu ilk günden bu yana dinin siyasallaştırılmasına karşı çıktığını ve devletin, din ve siyaset karşısında eşit mesafede olmasını savunduğunu ifade etti.