Camide pos cihazı dönemi

Özellikle yurt dışında ibadethanelerin ayakta kalabilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına cemaatlerden bağışlar toplanıyor.
İngiltere'de bir camide cuma namazı sonrası elinde pos makinesiyle bağış toplamaya çıkan kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
ÖDEMEYİ POS CİHAZI ÜZERİNDEN YAPTILAR
Liverpool'daki bir camide, yardım toplanıldığı anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüde, cami görevlisi bir şahıs cemaati tek tek gezerek yardım talebinde bulunduğu anlar yer aldı.
Görevli, yanında nakit para taşımayanlar için pos cihazı yöntemini sundu.
Cemaatin birkaçı nakit ödeme yaparken, bazılarının da pos cihazına ödeme yaptığı görüldü.