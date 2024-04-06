Camide tek kurşunla canına kıydı

Kaynak: Aynalı Pazar Gazetesi
Camide tek kurşunla canına kıydı
Çanakkale'de dün sabah saatlerinde bir vatandaş camide intihar etti.

Çanakkale'de Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan tarihi Kurşunlu Camii dün sabah saatlerinde kan donduran bir olaya sahne oldu.

Cami civarında oturan ve iddialara göre 50'li yaşlarındaki S.A. isimli kişi sabah namazını kıldıktan sonra esnafla bir süre sohbet etti. Sohbetten sonra soluğu Kurşunlu Cami şadırvanında alan S.A., yanında bulunan silahla canına kıydı.

Silah sesi duyulan mahalle sakinleri olay yerine geldiklerinde S.A.'nın yerde yatan cesediyle karşılaştılar. Polis ve sağlık ekipleri mahallelinin ihbarı üzerine Kurşunlu Cami şadırvanına geldiler.

Yapılan incelemeler sonrası S.A.'nın tek kurşunla yaşamına son verdiği tespit edildi. S.A.'nın neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

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