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Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’da camide başlayan tartışma sokakta kanlı bitti. İddiaya göre, Selahattin Y. tarafından darp edilip başına sert cisimle vurulan Özer Karadaş, hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 23:49
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Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Camideki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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 (İHA) - Olay, 16 Mart günü Polatlı ilçesinin İnönü Caddesi’nde yer alan Hicret Camii’nde meydana geldi. İddialara göre, ikindi namazı sonrası Özer Karadaş (61) ile Selahattin Y. (31) arasında tartışma yaşandı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek cami dışına taştı.

Özer Karadaş’ı darp edip başına vurduğu sert cisimle ağır yaraladığı iddia edilen Selahattin Y., olayın ardından gözden kayboldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Karadaş sağlık ekiplerince önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım servisinde 6 gün yaşam mücadelesi veren Karadaş hayatını kaybederken, saldırgan Selahattin Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Karadaş’ın cansız bedeni Polatlı’daki Yenimahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırgan şahsın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Karadaş’ın birden fazla kişi tarafından saldırıya uğrama ihtimalinin de bulunduğu, olayla ilgili incelemenin ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

“Cisimle vurmuşlar kafasına”
Ağabeyinin vahşice katledildiğini söyleyen Soner Karadaş, “Camide tartışma çıkmış. Abim, ‘Biraz sessiz Kur’an oku. Hoca da okuyor’ demiş. Dışarı çıkınca saldırgan şahıs, abime kafasıyla vurduğunu söylemiş ama böyle bir şey yok. Cisimle vurmuşlar kafasına. Ağabeyim kimsesi yokmuş gibi yarım saat yerde yatmış. Komaya girmiş ağabeyim. Sonra da vefat etti. Kimler saldırdı bilmiyoruz ama bir kişi yakalanmış” dedi.

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