Çamur yağacak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yarın öğleden sonra başlayacak olan toz taşınımı olayının bölge şehirlerini etkisi altına alacağını bildirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, yapılan meteorolojik analizlere dayanarak, bölgenin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra toz taşınımının etkisine gireceği öngörülmekte ve bu konuda şu bilgiler verilmekte:

“Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde etkili olması beklenen toz taşınımının 26 Mayıs 2024 Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk etmesi beklenmektedir.

Toz taşınımının Van’ın merkez ve kuzey ilçelerinde orta ve hafif kuvvette; Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”