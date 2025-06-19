Can Ataklı’dan şok tespit: Erdoğan, CHP ve Özel’i olmayan bir iddianame ile mahkum etmiş!

Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Grup Toplantısı’nda kullandığı “yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz” Ataklı bu ifadeyi “ahlaksız teklif” olarak nitelendirdi ve Erdoğan’ın bu sözleriyle yargıya müdahale ettiğini, hatta Özgür Özel’i dolaylı biçimde suçlu ilan ettiğini savundu.

Can Ataklı’nın konuşması şöyle:

Erdoğan dün Meclis’te bir konuşma yaptı. Bugüne kadar duymadığımız bir konuşma ve yani normal koşullarda savcılar harekete geçer ama şimdi cumhurbaşkanı sistemini öyle bir yaptılar ki cumhurbaşkanından hesap soramıyorsunuz, tam yetkili asla denetlenmiyor.

Erdoğan diyor ki, “AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da tam kadro sahadaydı. İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimizde de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler ana muhalefetin yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak Türk siyasetini de enfekte ediyor. Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor, siyasi rakibimiz de olsa biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışlar ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin ana muhalefet partisinin aylardır kim kimin yüzüne tükürecek tartışmasıyla meşgul olmasını ülkemiz adına utanç verici buluyoruz.”

ERDOĞAN HÜKMÜ ÇOKTAN VERMİŞ

Bu konuşma nedir biliyor musunuz? Bu konuşma tamamen yargı da benim, hukuk da benim, anayasa da benim, yasalar da benim demektir. Erdoğan hükmü çoktan vermiş daha ortada iddianame yok. Neler var, dedikodular var. Erdoğan hükmü kesiyor şimdi bu yargıyı açıkça etkilemektir. Erdoğan diyor ki tamam kardeşim bu iş bitti. Bunu adı ahlaksız tekliftir. Özgür Özel’e diyor ki “etkin pişmanlıktan faydalan” nedir etkin pişmanlık şu, Özgür Özel çıkacak diyecek ki arkadaşlar maalesef pek çok işe bulaşmış bizim artık onlarla ilgimiz yok. İkinci olarak bak şimdi yanlışta ısrar etmekten vazgeç diyor şimdi daha önce Erdoğan demedi mi cumhurbaşkanlığı adaylığında daha ne telef olacaklar demedi mi? Şimdi sıra Özgür Özel'e mi geldi? CHP kurultayı davası nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın gözünde Özgür Özel'in de durumu pamuk ipliğine bağlı olabilir.

Erdoğan bunları yargıya talimat biçiminde meclis kürsüsünden söylüyor. Böyle bir ülke yönetimi olmaz. İlk defa bu kadar ahlak dışı bir teklif etkin pişmanlıktan yararlan olur mu böyle şey?