Can Ataklı’ya hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir çatışmada şehit olan bir askerin babası hakkında yorumlar içeren video üzerine soruşturma başlattı.

İddianamede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı, Engin Karakuş ve Fatih Karaaslan ile Ali Yalçın’ın şikayetçi, Mustafa Can Ataklı’nın ise sanık olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, Ataklı’nın 25 Aralık 2023’te YouTube’da yayınladığı video hakkında yapılan şikayetler ve Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı’nın “müdahil olarak katılma” talebi incelendi ve hukuki ve fiili bağlantısı olan şikayetlerin Başsavcılık dosyasında birleştirilmesine karar verildi.

İddianamede, Ataklı’nın videoda kullandığı ifadelerin kışkırtıcı ve ayrımcılığı teşvik edici olduğu, halkın bir kesimini diğer kesime karşı kin ve düşmanlıkla yönlendirdiği belirtildi. Ataklı’nın ifadelerinin kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi.

İddianamede ayrıca, Ataklı’nın ifadelerinin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından paylaşıldığı ve bu durumun tahrik edilenler arasında endişe yaratarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ataklı’nın ifadesine de iddianamede yer verildi. Ataklı, televizyon yorumculuğu ve yazarlık kariyerinde birkaç dava ile karşılaştığını, meslek hayatında PKK terör örgütüne ve teröre karşı durduğunu belirtti. Ataklı, soruşturmaya konu olan videonun 9 saniyelik bir bölümünün maksatlı bir şekilde kesilerek sosyal medyada paylaşıldığını ve olayın bir linç kampanyasına dönüştüğünü savundu.

Ataklı, kampanyanın etkisi altında kalan binlerce kişinin aslında kendisini hiç izlemediğini fark ettiğini belirtti. “Eğer merak edip YouTube kanalıma girip izlemiş olsalardı, o günkü izleyici sayımın çok artması gerekirdi, ancak izleyici sayım o gün de genel standartlarda idi.” dedi.

Ataklı, söz konusu videoda kullandığı ifadelerin öncesi ve sonrasında suç işleme niyeti olmadığını, şehitler ve ailelerine hakaret etmediğini belirtti. Ataklı, gelen tepkilerden bir gün sonra aynı kanalda yayınlanan bir videoda başlatılan linç kampanyasını anlattı ve kendisine yönelik oluşturulan algının etkisinde kalan, üzülen, kırılan ve öfkelenen şehit ailelerinden özür dilediğini ifade etti.

İddianame, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Ataklı’nın 19 Mart’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.