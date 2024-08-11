Can Atalay için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin tutumu değişiyor mu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "yok hükmünde" kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirtti ve 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti. Muhalefet Can Atalay için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Duvar'da yer alan habere göre, iktidarın olaya bakışı farklı yorumluyor. AKP'li üst düzey yetkililere göre milletvekilliği devamsızlık, istifa, kesin hüküm ve milletvekilliği ile bağdaşmayan görev yapma hallerinde düşürülebilir ve bu işlemler AYM denetimine tabi değildir. AYM de “yeniden karar verilmesine yer olmadığına” ifadeleriyle eski kararını hatırlattı.



AKP'li bir yetkili ise, “Atalay ile ilgili Yargıtay’ın verdiği kesin hükümde bir değişiklik yok. E-devlet, UYAP’ta da bu hüküm duruyor. Bu hüküm sadece ve sadece yeniden yargılama yoluyla kalkabilir. Bunun yolları da bellidir. Avukatlarının ortaya koyacağı yeni bir delil ya da Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talepleri dışında Yargıtay kararı değişmez. Burada Meclis’in yapacağı bir şey yok. Kesinleşmiş bir yargı kararını yasama idari bir işlemle nasıl kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Şu an görünen o ki iktidar ve muhalefetin pozisyonları değişmeyecek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un alacağı tavır belirleyecek.