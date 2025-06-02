Can Borcu’nda büyük skandal! Seyirciyi çileden çıkardı

Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu dizisi mide bulandıran bir sahneyle tepki çekti.

Can Borcu finalinde, tecavüz sahnesi ise sosyal medyadan tepki aldı. Ferit'in Yasemin'e tecavüz etmeye kalktığı sahne seyirciyi öfkelendirdi.

“BU SAHNELERİN İĞRENÇLİĞİNİ SENARİST NEDEN ANLAMIYOR”

Dizide Yasemin'e önce psikolojik şiddet uygulayan Ferit, ardından cinsel saldırı girişiminde bulundu. Emel'in oğlu Ferit'i sırtından vurmasıyla sahne sona erdi. Seyirci mide bulandıran o sahneye ve senaristlere tepki yağdırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Seyirciler "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yekta yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" yorumlarında bulundu.